سرقة معدّات دراجات المنتخب السلوفاكي في القرية الأولمبية بباريس

تعرّض راكبو دراجات من المنتخب السلوفاكي للسرقة في القرية الأولمبية بالقرب من باريس؛ حيث أفاد صحفي من مجلة "أموري بريليه" الفرنسية بأن المعدات المسروقة شملت عشرات الإطارات وقطع الغيار والعديد من المفاتيح، وتقدّر قيمة الضرر بنحو 2,300 يورو.
وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم": فقد قدم مدرب الفريق بلاغًا للشرطة بعد اكتشاف السرقة من خزانة غير مقفلة.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة في القرية الأولمبية؛ إذ سبقتها خمس شكاوى بالسرقة، بما في ذلك سرقة أموال نقدية ومجوهرات من لاعب رغبي ياباني، وفقدان بطاقة مصرفية لمدرب فريق الهوكي الوطني الأسترالي.
كما وقع المدرب السابق لنادي تسيسكا موسكو، ولاعب كرة القدم البرازيلي "زيكو"، ضحية لسرقة في يوم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، التي تستمرّ من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.