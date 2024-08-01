سرقة معدّات دراجات المنتخب السلوفاكي في القرية الأولمبية بباريس

تعرّض راكبو دراجات من المنتخب السلوفاكي للسرقة في القرية الأولمبية بالقرب من باريس؛ حيث أفاد صحفي من مجلة "أموري بريليه" الفرنسية بأن المعدات المسروقة شملت عشرات الإطارات وقطع الغيار والعديد من المفاتيح، وتقدّر قيمة الضرر بنحو 2,300 يورو.