المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعلن تعافي طبقة الأوزون

وأدَّى "بروتوكول مونتريال" إلى التخلص التدريجي من أكثر من 90% من إنتاج واستهلاك المواد المستنفذة للأوزون الخاضعة للرقابة، والتي كانت تستخدم في التبريد، وتكييف الهواء، ورغوة إطفاء الحرائق، ومثبتات الشعر. ما جعل "طبقة الأوزون" الآن على الطريق الصحيح للتعافي إلى مستويات ثمانينات القرن الماضي بحلول منتصف هذا القرن، الأمر الذي يُقلّل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، وإعتام عدسة العين، وتلف النظم البيئية نتيجة للتعرض المفرّط للأشعة فوق البنفسجية.