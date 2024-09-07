مصر.. الزوجة "آكلة الطين" تخلع زوجها لأغرب سبب

في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، تقدمت زوجة بطلب خلع زوجها أمام محكمة الأسرة بالهرم في الجيزة بسبب توقُّفه عن شراء "الطين" الذي كانت تتناوله!
وبحسب موقع "البوابة نيوز"، يبدو للوهلة الأولى أن هذه الواقعة من وحي الخيال، ولكنها حقيقة شهدتها محكمة الأسرة بمنطقة الهرم؛ إذ فوجئ طبيب بيطري بعد الزواج بطلبات غريبة من زوجته، أبرزها رغبتها في أكل الطين، وعندما حملت الزوجة زادت رغبتها في أكل الطين بشكل غير مسبوق؛ ما دفع الزوج لشراء الطين عبر الإنترنت من إحدى الدول العربية، بتكاليف شحن باهظة.
ومع تزايد التكاليف المالية قرر الزوج التوقف عن شراء الطين معتقدًا أن هذه المادة ليست من الاحتياجات الأساسية للحياة، وأدى هذا القرار إلى حدوث نزاع كبير بين الزوجين؛ إذ تركت الزوجة منزل الزوجية، ورفعت دعوى خلع ضد زوجها.
وأثار دفاع الزوج دهشة المحكمة عندما قدم فواتير شراء الطين بقيمة 9000 جنيه، بجانب صورة لطبق الطين الذي كانت تتناوله.
وبالرغم من صدور حكم الخلع للزوجة لا تزال المحكمة تنظر في مطالبة الزوجة بالنفقة لصغيرها وتكاليف الطين، وهي مطالبات تبدو من أغرب القضايا التي مرَّت على القضاء المصري.
ونقل موقع "العربية. نت" عن محامية الزوج، السيدة نهى الجندي، أنها قامت بتقديم طعن على مطالبات الزوجة بنفقات "الطين"، باعتبار "الطين" ليس من أساسيات المأكل والمشرب والملبس والعلاج التي ينص عليها القانون؛ ما دفع المحكمة إلى إحالة أمر مطالبات الزوجة بمبالغ شراء "الطين" إلى التحقيق استعدادًا لرفضها، بحسب المحامية.