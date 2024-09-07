مصر.. الزوجة "آكلة الطين" تخلع زوجها لأغرب سبب

وبحسب موقع "البوابة نيوز"، يبدو للوهلة الأولى أن هذه الواقعة من وحي الخيال، ولكنها حقيقة شهدتها محكمة الأسرة بمنطقة الهرم؛ إذ فوجئ طبيب بيطري بعد الزواج بطلبات غريبة من زوجته، أبرزها رغبتها في أكل الطين، وعندما حملت الزوجة زادت رغبتها في أكل الطين بشكل غير مسبوق؛ ما دفع الزوج لشراء الطين عبر الإنترنت من إحدى الدول العربية، بتكاليف شحن باهظة.