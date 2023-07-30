"أغلق فمك أيها الوحش".. شاهد ما فعله تمساح عملاق بموظف حديقة أمريكية

ويُظهر فيديو مرعب التقطته كاميرا المراقبة بالمزرعة يوم السبت الماضي، كيف نزل موظف يدعى "تشاد" في بركة ماء وهو يحمل ديكًا روميًّا من أجل إطعام التمساح "إلفيس"، وما إن مد الموظف يده بالديك نحو التمساح، حتى بادر الوحش بهجوم خاطف محاولًا عض قدم الموظف، فتراجع الموظف بسرعة للخلف مرتبكًا وخائفًا، وسقط على ظهره على حافة الماء، فتحرك الوحش نحوه، وهنا أسرع موظف آخر أكثر خبرة، فوقف في مواجهة التمساح، ثم وضع يده على الفك العلوي له، ولسان حاله يقول: "أغلق فمك أيها الوحش"، وبالفعل كمُن التمساح مكانه بينما ابتعد الموظف المرعوب، وظل الموظف الآخر واضعًا يده حتى هدأ التمساح تمامًا وتراجع".