"أغلق فمك أيها الوحش".. شاهد ما فعله تمساح عملاق بموظف حديقة أمريكية
"أغلق فمك أيها الوحش"، كان هذا لسان حال موظف في مزرعة للتماسيح بولاية كولورادو الأمريكية، وهو يربت على الفك العلوي لتمساح عملاق؛ محاولًا تهدئته، عقب هجومه على موظف آخر.
وتحت عنوان "كاد يعض اليد التي تطعمه"، قالت صحيفة "نيويورك بوست": نجا من الموت موظف بحديقة كولورادو جاتور في منطقة موسكا، بمقاطعة ألاموسا في ولاية كولورادو، حين هاجمه تمساح عملاق يُدعى "ألفيس"، يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، ويزن حوالي 272 كيلو جرامًا.
ويُظهر فيديو مرعب التقطته كاميرا المراقبة بالمزرعة يوم السبت الماضي، كيف نزل موظف يدعى "تشاد" في بركة ماء وهو يحمل ديكًا روميًّا من أجل إطعام التمساح "إلفيس"، وما إن مد الموظف يده بالديك نحو التمساح، حتى بادر الوحش بهجوم خاطف محاولًا عض قدم الموظف، فتراجع الموظف بسرعة للخلف مرتبكًا وخائفًا، وسقط على ظهره على حافة الماء، فتحرك الوحش نحوه، وهنا أسرع موظف آخر أكثر خبرة، فوقف في مواجهة التمساح، ثم وضع يده على الفك العلوي له، ولسان حاله يقول: "أغلق فمك أيها الوحش"، وبالفعل كمُن التمساح مكانه بينما ابتعد الموظف المرعوب، وظل الموظف الآخر واضعًا يده حتى هدأ التمساح تمامًا وتراجع".
وحسب الصحيفة: نشرت الحديقة الفيديو على صفحتها على موقع فيسبوك، وكتبت: خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان على التمساح إلفيس أن يقرر إذا كان يريد أن يأكل الديك الرومي أو قدم "تشاد".
وكتب مراسل محطة "KKTV" التلفزيونية المحلية، مات كروشل، على صفحته بفيسبوك: "لقد شاهدت هذا يحدث شخصيًّا يوم السبت عندما كنا في زيارة للحديقة، وما زلت أقفز من مكاني رعبًا عند مشاهدة الفيديو.. لقد كان هذا الرجل محظوظًا".