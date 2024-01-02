بشدة 4.9 درجة.. هزة أرضية شمال المغرب تثير حالة فزع بين السكان

وأكد أن "الأساتذة اضطروا، بعد وقوع الهزة، إلى توقيف الدراسة مؤقتًا؛ من أجل دعم التلاميذ نفسيًا وحمايتهم من أي خطر محتمل، مشددًا على أن الحادث كان قويًا، مما أثار الهلع في صفوف السكان الذين غادر عدد منهم منازلهم؛ خوفًا من تبعات الزلزال".