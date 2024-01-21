شاهد ضابط يصفع زميله الرتبة الأعلى بالجيش العراقي.. وتحرّك فوري لوزارة الدفاع في بغداد

وأضاف البيان: "وبناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم؛ وجّه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضابطين اللذيْن ظهرا بمقطع الفيديو، التوقيف، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهما؛ للوقوف على حقيقة ما تداولاه ومحاسبتهما وفق قانون العقوبات العسكري".