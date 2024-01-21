شاهد ضابط يصفع زميله الرتبة الأعلى بالجيش العراقي.. وتحرّك فوري لوزارة الدفاع في بغداد

أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانًا بشأن مقطع فيديو يُظهر ضابطًا في الجيش العراقي برتبة "مقدم"، يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه في الرتبة؛ مما أدى به إلى البكاء؛ الأمر الذي تَسبب في جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الوزارة في بيان: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الضباط تَصَرّفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل في (١٠٣) أعوام من البطولات والتضحية".
وأضاف البيان: "وبناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم؛ وجّه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضابطين اللذيْن ظهرا بمقطع الفيديو، التوقيف، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهما؛ للوقوف على حقيقة ما تداولاه ومحاسبتهما وفق قانون العقوبات العسكري".
وختم بيان الوزارة: "تؤكد الوزارة أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق، ولن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".