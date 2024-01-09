بعدما ضرب قاضية أمريكية قبل أيام.. شاهد كيف ظهر "المتهم الطائر" أمامها بجلسة الحكم عليه

وفي الواقعة الغريبة التي شهدتها المحكمة الأربعاء الماضي، كانت القاضية "هولثوس" تتحدث، حين باغتها المتهم بهجوم غير متوقع، إذ طار في الهواء وقفز فوق الطاولة التي أمامها، وانقض عليها بحركة مفاجئة، كما قام بشد شعرها وضربها.