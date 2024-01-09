بعدما ضرب قاضية أمريكية قبل أيام.. شاهد كيف ظهر "المتهم الطائر" أمامها بجلسة الحكم عليه
هل تذكرون المتهم الذي قفز على قاضية ولاية نيفادا الأمريكية وقام بضربها قبل أيام؟ ظهر هذا المتهم، أمس الاثنين، بصورة مختلفة تمامًا أمام نفس القاضية، والتي حكمت عليه بالسجن 4 أعوام.
وتحت عنوان "المتهم الطائر يظهر بشكل جديد في المحكمة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" ظهر المتهم ديبرا ريدين، (30 عامًا)، بشكل جديد أمام نفس القاضية ماري كاي هولثوس في محكمة لاس فيجاس بمقاطعة كلارك في ولاية نيفادا.
وحسب الصحيفة، ظهر المتهم وقد أحاطت السلطات وجهه وفمه بقناع، بينما لفت السلاسل والأغلال جسده ويديه، وذلك وسط مراقبة لصيقة من عناصر الشرطة.
وفي الواقعة الغريبة التي شهدتها المحكمة الأربعاء الماضي، كانت القاضية "هولثوس" تتحدث، حين باغتها المتهم بهجوم غير متوقع، إذ طار في الهواء وقفز فوق الطاولة التي أمامها، وانقض عليها بحركة مفاجئة، كما قام بشد شعرها وضربها.
وقالت "الديلي ميل"، أمس الاثنين، حكمت عليه القاضية "هولثوس" بالسجن لمدة 19 شهرًا، وهي أقل عقوبة على تهمته الأصلية وهي الاعتداء على شخص بمضرب بيسبول العام الماضي مما أدى إلى إصابات خطيرة.
وحسب موقع "إنسايد أديشن"، قالت القاضية "هولثوس" إنها لم تغير أو تعدل حكمها منذ الأسبوع الماضي، رغم الاعتداء عليها.
وعن الاعتداء على القاضية، قالت "الديلي ميل"، أنه ستبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمته بهذه التهمة الجديدة.