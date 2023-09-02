فيديو صادم.. شاهد ما فعله شرطي أمريكي بامرأة حامل

وفي مقطع الفيديو الذي تمّ تسجيله يوم 24 أغسطس، تظهر يونغ في سيارتها خارج متجر "كروغر" للبقالة؛ حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونغ، وأمرها بالخروج، وعندما سألت يونغ عن السبب، قال الشرطي: إنها متهمة بالسرقة من المتجر، ويظهر صوت يونغ في الفيديو وهي تقول: "لم أسرق شيئًا".