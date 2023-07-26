حرارة الطفل ترتفع 5 مرات أسرع من الكبار.. 8 حقائق خطيرة عن ترك الطفل في سيارة مغلقة هذا الصيف

ويضيف الموقع: شهد عاما 2018 و2019 عددًا قياسيًا من الوفيات الناجمة عن حوادث ترك أطفال في السيارات، حيث مات 53 طفلاً كل عام، وهو أكبر عدد خلال 25 عامًا على الأقل.