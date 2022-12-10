جثمان وتعازي.. كواليس وفاة صحفي أمريكي بالمونديال يكشفها مسؤول قطري

يذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أو ما يُعرف اختصارًا بـ"SC"، كانت منذ تشكيلها في العام 2011 مسؤولة عن الإشراف على مشاريع البنية التحتية والتخطيط لكأس العالم بقطر 2022.