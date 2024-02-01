يمكن رؤيته من الفضاء.. فيديو حريق أوكلاهوما إثر انفجار في خط أنابيب غاز
اندلع حريق ضخم إثر انفجار خط أنابيب غاز في ولاية أوكلاهوما الأمريكية؛ حيث اندفعت ألسنة النيران إلى ارتفاع أكثر من 152 مترًا في الهواء.
وتحت عنوان "يمكن مشاهدته من الفضاء"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء الثلاثاء الماضي، عند تقاطع طريق NS 154 وطريق EW 29 في مقاطعة منطقة بيفر.
وأدى الانفجار إلى اندلاع ألسنة لهب شديدة ارتفعت إلى أكثر من 500 قدم (152 مترًا) في السماء، وكانت شدة الانفجار هائلة؛ لدرجة أنه تم تسجيل بصمة حرارية قوية على صور الأقمار الصناعية، كما كان الحريق مرئيًّا أيضًا للسكان المحليين في ولاية تكساس المجاورة.
وقد احترقت حقول المزارعين وخطوط الكهرباء بسبب جحيم النيران الهائلة.
واستجابت وكالات الطوارئ بسرعة للوضع الحساس؛ حيث تم إرسال وحدات من إدارة إطفاء بوكر، وسرعان ما أقاموا محيطًا آمنًا على مسافة من النيران المشتعلة.
ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، قال متحدث باسم شركة "فيليبس 66" المالكة لخط الغاز، لمجلة "نيوزويك" إن الانفجار وقع في الساعة 9.15 مساءً الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وأكد أن خط الأنابيب قد تم إغلاقه.
وأضاف: "لم تقع إصابات مرتبطة بالحادث ولا توجد تهديدات صحية للمساكن المجاورة".
انفجارات خطوط الغاز
وحسب "الديلي ميل"، تُحدث انفجارات الغاز عادة عند تسرب غاز من الأنبوب، وعقب التسرب يختلط الغاز مع الهواء ويزيد الضغط الخارجي على جسم الأنبوب؛ مما يؤدي إلى انفجاره.
يمكن أن تتسبب شرارة نار أو اللهب أو حتى ذرات الكهرباء الساكنة، في اشتعال الغاز وانفجاره.
ويعاني الناجون من انفجارات الغاز عادة من حروق من الدرجة الثالثة وإصابات دماغية مؤلمة وفقدان الأطراف والعمى وإصابات خطيرة أخرى.
ويحتاج ضحايا الانفجارات إلى علاج طبي مكثف وإعادة تأهيل وعلاج طبيعي ونفسي طويل الأمد.
وتُجري سلطات ولاية أوكلاهوما حاليًا تحقيقًا رسميًّا في الحادث.