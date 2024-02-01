يمكن رؤيته من الفضاء.. فيديو حريق أوكلاهوما إثر انفجار في خط أنابيب غاز

وأدى الانفجار إلى اندلاع ألسنة لهب شديدة ارتفعت إلى أكثر من 500 قدم (152 مترًا) في السماء، وكانت شدة الانفجار هائلة؛ لدرجة أنه تم تسجيل بصمة حرارية قوية على صور الأقمار الصناعية، كما كان الحريق مرئيًّا أيضًا للسكان المحليين في ولاية تكساس المجاورة.