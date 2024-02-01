فيديو زواج الهندي صاحب الـ 103 أعوام من امرأة أربعينية يجتاح الإنترنت.. و"حبيب": "كنت أشعر بالوحدة"

أصبح الهندي المسلم حبيب نزار، والذي يبلغ من العمر 103 أعوام، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالهند، بعد أن تزوج من فيروز جاهان، والتي يبلغ عمرها 49 عامًا، أي نصف عمره تقريبًا، مؤكدًا أن الوحدة هي ما دفعه للزواج.