فيديو زواج الهندي صاحب الـ 103 أعوام من امرأة أربعينية يجتاح الإنترنت.. و"حبيب": "كنت أشعر بالوحدة"
أصبح الهندي المسلم حبيب نزار، والذي يبلغ من العمر 103 أعوام، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالهند، بعد أن تزوج من فيروز جاهان، والتي يبلغ عمرها 49 عامًا، أي نصف عمره تقريبًا، مؤكدًا أن الوحدة هي ما دفعه للزواج.
وحسب صحيفة "الإندبيندت" البريطانية، تزوج "نزار وفيروز" في حفل زفاف إسلامي في منطقة إيتوارا في بوبال.
ورغم أن العروسين تزوجا العام الماضي، لكن لم ينتشر حفل زفافهما حتى شهر يناير من هذا العام، بعد انتشار مقطع فيديو لحفل الزفاف، ظهر فيه "نزار" وزوجته وهما يعودان إلى المنزل بعد انتهاء مراسم عقد القران.
وحسب الصحيفة، توفيت زوجة "نزار" الثانية، مما دفعه إلى الزواج للمرة الثالثة لأنه كان يشعر بالوحدة.
وحسب وسائل إعلام محلية، قال "نزار" للصحفيين وهو يجلس في السيارة بجوار زوجته: "عمري 103 أعوام، وزوجتي تبلغ من العمر 49 عامًا، تزوجت مرتين من قبل، وعندما ماتت زوجتي الثانية، أصبحت أشعر بالوحدة، لذلك تزوجت مرة أخرى."
وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، يقول "نزار": "لا ينقصني أي شيء، لكن كنت أشعر بالوحدة".
وعن السيدة "فيروز" فإن هذا هو زواجها الثاني بعد وفاة زوجها الأول، وقالت إنها وافقت على الزواج من "نزار" لأنه ليس لديه من يعتني به.
وعن قرارها بالزواج من "نزار" وهو بعمر 103 أعوام، قالت "فيروز": "زوجي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل طبية".