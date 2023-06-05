السنغال.. الحكومة تحجب خدمة الإنترنت عن الهاتف المحمول في مناطق عدة

ولم يحدّد البيان المناطق المتأثرة أو الأوقات التي ستعطل فيها الحكومة الخدمة، لكن بعض سكان دكار أكّدوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت من دون اتصال "واي فاي" بعد ظهر الأحد، وهو الوقت الذي عادة ما تبدأ به الاحتجاجات في الازدياد.