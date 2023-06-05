السنغال.. الحكومة تحجب خدمة الإنترنت عن الهاتف المحمول في مناطق عدة

قالت الحكومة السنغالية في بيان الأحد، إنها قطعت الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق معينة، بسبب أعمال شغب دامية انتشرت فيها رسائل تحض على "الكراهية والتخريب" عبر الإنترنت.
وأعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أن "خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول متوقفة -مؤقتاً- خلال فترات زمنية معينة".
والأسبوع الماضي، قيّدت الحكومة الوصول إلى بعض تطبيقات المراسلة، لكن عديداً من الأشخاص تمكّنوا من تجاوز انقطاع الخدمة باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية "في بي إن"، التي تخفي موقع المستخدم.
وذكر البيان أنه تمّ تمديد انقطاع خدمة الوصول إلى الإنترنت على أجهزة الهواتف المحمولة في بعض المناطق وفي أوقات محدّدة.
ولم يحدّد البيان المناطق المتأثرة أو الأوقات التي ستعطل فيها الحكومة الخدمة، لكن بعض سكان دكار أكّدوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت من دون اتصال "واي فاي" بعد ظهر الأحد، وهو الوقت الذي عادة ما تبدأ به الاحتجاجات في الازدياد.