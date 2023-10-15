يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.. 9 فوائد مذهلة لتناول البيض في الصباح

9. دعم جهود إنقاص الوزن: يعد البيض غنيًا بالسعرات الحرارية والبروتين عالي الجودة، وهو أحد أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن. كما أنه يمنح شعورًا بالامتلاء علاوة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.