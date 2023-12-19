مشهد مؤسف.. صفوف من أطفال غزة يمدون أيديهم للحصول على فتات الطعام!

وفي الآونة الأخيرة أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحذيرًا إنسانيًّا، مفاده أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثيًّا وسيئًا للغاية، ويتجه نحو الهاوية؛ بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما أن أكثر من 1,8 مليون إنسان أصبحوا نازحين، وأن قرابة (2,4 مليون) إنسان باتوا يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.