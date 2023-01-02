بالفيديو.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم مروحيتَيْن بأستراليا

وقال المفتش غاري ووريل من شرطة كوينزلاند إن الطائرتَيْن "عند الاصطدام تحطمتا على الشاطئ الرملي بجوار متنزه سي وورلد"، مضيفًا بأنه "قضى أربعة أشخاص اليوم من جراء ذلك، وثلاثة آخرون في حالة حرجة في المستشفى".