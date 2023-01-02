بالفيديو.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم مروحيتَيْن بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية أن طائرتَيْن مروحيتَيْن اصطدمتا في الجو أمس الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، في منطقة غولد كوست السياحية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على شاطئ رملي على بُعد بضعة أمتار من ساحل غولد كوست في جنوب شرق منطقة كوينزلاند الأسترالية.
وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتَيْن على رمال بالقرب من الشاطئ، وبدت الطائرة الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من متنزه سي وورلد ذي الطابع البحري، وفقًا لإذاعة "إيه بي سي" ABC العامة.
وقال المفتش غاري ووريل من شرطة كوينزلاند إن الطائرتَيْن "عند الاصطدام تحطمتا على الشاطئ الرملي بجوار متنزه سي وورلد"، مضيفًا بأنه "قضى أربعة أشخاص اليوم من جراء ذلك، وثلاثة آخرون في حالة حرجة في المستشفى".
وأظهرت لقطات تلفزيونية مروحية إنقاذ صفراء، تحط على الرمال بعد الحادث، بينما انتشر عشرات عناصر الإنقاذ في المكان.
وتأهبت سفن تابعة للشرطة وخدمات الطوارئ بالقرب من الشاطئ الرملي حيث تناثر حطام المروحيتَيْن.
وأعلن مكتب سلامة النقل الأسترالي فتح تحقيق في الحادث الذي قُدم على أنه "تصادم في الجو".
وأكد المكتب في بيان انتظار قدوم محققين لمعاينة موقع الحادث، ورسم خريطة له، وجمع مواد التحقيق.