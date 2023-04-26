"أكبر حصان في التاريخ".. الوكالة الفرنسية تكشف قصة الصورة الغريبة

ونُشرت الصورة في الثامن من أبريل الجاري؛ أي قبل أيام على ظهورها على مواقع التواصل في سياق مضلل، ضمن مجموعة من الصور؛ كلها لحيوانات ضخمة الحجم، إلى جانب أشخاص.