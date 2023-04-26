"أكبر حصان في التاريخ".. الوكالة الفرنسية تكشف قصة الصورة الغريبة

تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك، صورةً يظهر فيها ما يبدو أنه حصان ضخم الحجم، قيل إنه الأكبر المعروف في التاريخ.
لكن هذه الصورة ليست حقيقية؛ بل مُوَلّدة ببرنامج ذكاء اصطناعي؛ حسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
ويظهر في الصورة حصان يُجاوز طوله خمسة أمتار، مقارنة مع الرجال الواقفين إلى جانبه.
وقال ناشرو الصورة إنها "صورة نادرة لأكبر حصان في التاريخ".
لكن هذا الادعاء خيالي، والصورة ما هي إلا إنتاج برنامج للذكاء الاصطناعي.
وحسب فريق التحقق في الوكالة الفرنسية؛ فقد أرشد التفتيش عن الصورة على محركات البحث إلى أنها منشورة على مجموعة "Midjourney" على موقع فيسبوك؛ حيث ينشر المتمرسون ببرنامج "Midjourney" رسومهم المصممة عليه.
ونُشرت الصورة في الثامن من أبريل الجاري؛ أي قبل أيام على ظهورها على مواقع التواصل في سياق مضلل، ضمن مجموعة من الصور؛ كلها لحيوانات ضخمة الحجم، إلى جانب أشخاص.