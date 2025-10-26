نهاية درامية لسرقة القرن في متحف اللوفر.. الشرطة تطيح بمشتبهين في مطار باريس خلال محاولة الفرار

وتشتبه السلطات في أن الموقوفين ينتميان إلى مجموعة مكونة من أربعة لصوص نفذوا العملية يوم 19 أكتوبر الجاري، حيث استخدموا رافعة للوصول إلى قاعة العرض التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي داخل المتحف، قبل أن يحطموا النوافذ وصناديق العرض ويفروا على متن دراجتين ناريتين كبيرتين خلال عملية لم تستغرق أكثر من ثماني دقائق.