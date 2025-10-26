نهاية درامية لسرقة القرن في متحف اللوفر.. الشرطة تطيح بمشتبهين في مطار باريس خلال محاولة الفرار

أوقفت السلطات الفرنسية رجلين يُشتبه في تورطهما في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في باريس، وهي إحدى أكبر السرقات التي شهدتها العاصمة الفرنسية مؤخرًا، وفق ما أكدته مصادر مطلعة نقلت عنها صحف فرنسية بينها لو باريزيان وباري ماتش.
وبحسب التفاصيل، ألقي القبض على أحد المشتبه بهما في مطار شارل ديغول أثناء محاولته مغادرة البلاد مساء السبت، فيما أُوقف الثاني بعد فترة وجيزة داخل باريس. وُضع الاثنان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة ضمن عصابة منظمة وتشكيل شبكة إجرامية، في إطار تحقيق واسع تقوده فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وتشتبه السلطات في أن الموقوفين ينتميان إلى مجموعة مكونة من أربعة لصوص نفذوا العملية يوم 19 أكتوبر الجاري، حيث استخدموا رافعة للوصول إلى قاعة العرض التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي داخل المتحف، قبل أن يحطموا النوافذ وصناديق العرض ويفروا على متن دراجتين ناريتين كبيرتين خلال عملية لم تستغرق أكثر من ثماني دقائق.
وقدرت قيمة المجوهرات المسروقة بنحو 88 مليون يورو، فيما يواصل نحو 100 محقق فرنسي تتبع الخيوط لكشف هوية بقية أفراد العصابة واستعادة القطع المسروقة التي شكلت جزءًا من التراث الملكي الفرنسي النادر.