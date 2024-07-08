العثور على جثة مواطنة كويتية في منطقة برية بالسعودية

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية عثرت على جثة مواطنة كويتية، تشير التحقيقات الأولية للسلطات السعودية إلى أن وراءها شبهة جنائية.
وبحسب الصحيفة، قالت المصادر إن المواطنة كانت مع زوجها في السعودية، لكنه عاد إلى البلاد من دونها، وقال إنه تركها في إحدى دورات المياه في الأراضي السعودية.
وأضافت المصادر بأن الإجراءات لا تزال مستمرة لمعرفة حقائق وأسباب الجريمة، ويجري التنسيق بين سلطات البلدين لتسلُّم جثمان المواطنة، مؤكدة أن الموضوع لا يزال تحت تحقيق السلطات السعودية، وبانتظار استلام التفاصيل النهائية للقضية، ومواجهة الزوج.