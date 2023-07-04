هل طالَبت مذيعة مصرية بأن يكون الحج "افتراضيًّا" عبر الإنترنت؟.. شاهد الحقيقة بالفيديو الكامل

ثم أضافت في الثانية 32 بعد الدقيقة السادسة: "هذا ليس رأيي، كي لا يقال لميس تريد الحج بالميتافرس، أنا فقط أطرح الأسئلة لتبيان بعض التفسيرات المهمة لفلسفة" الحج، قبل أن ينطلق ضيفها في الرد؛ مؤكدًا أن الحج فريضة مرتبط أداؤها بزمن معين هو شهر ذي الحجة، ومكان معين هو مكة المكرمة، ولا تصح بدون ذلك".