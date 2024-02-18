حول العالم في صورة: غزة.. جثث على قارعة الطريق تحت الأمطار الغزيرة!

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، نشاهد صورة مأساوية إلا أنها مشهد صار مألوفًا في غزة، إذ تسير سيدة بين جثث الفلسطينيين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أمام مشرحة مستشفى الأقصى في دير البلح، وتحت الأمطار الغزيرة التي غمرت المكان.