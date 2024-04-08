روسيا.. فيضانات كاسحة تغرق 10400 منزل سكني

أعلنت روسيا، اليوم (الإثنين)، اجتياح الفيضانات أكثر من 10 آلاف منزل في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا، فيما تواصل أجهزة الطوارئ إخلاء مدن تشهد ارتفاعاً في منسوب أنهار.
وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية على منصات التواصل الاجتماعي، أن المياه أغرقت أكثر من 10400 منزل سكني.
وتوقعت ارتفاعاً في درجة حرارة الهواء وذوبان الثلوج بشكل نشط وتشكل أنهار، في أراضي سيبيريا وبرفولجي (منطقة الفولغا) والمناطق الفدرالية المركزية، وفقاً لـ"فرانس برس"
وأجلت روسيا بالفعل آلاف الأشخاص غالبيتهم في منطقة أورينبورغ القريبة من كازاخستان.
وغمرت المياه مساحة كبيرة من مدينة أورسك بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار سد مجاور.
وكانت روسيا قد أعلنت أمس حالة طوارئ فدرالية في منطقة أورينبورغ، حيث غمرت مياه نهر الأورال مساحة كبيرة من مدينة أورسك، بينما يرتفع منسوبه إلى مستويات خطيرة في مدينة أورينبورغ.