روسيا.. فيضانات كاسحة تغرق 10400 منزل سكني

وكانت روسيا قد أعلنت أمس حالة طوارئ فدرالية في منطقة أورينبورغ، حيث غمرت مياه نهر الأورال مساحة كبيرة من مدينة أورسك، بينما يرتفع منسوبه إلى مستويات خطيرة في مدينة أورينبورغ.