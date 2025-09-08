أطلقت نداء استغاثة.. هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في أستراليا

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية اضطراريًا في مطار سيدني الأسترالي، اليوم، بعد ساعة من إقلاعها في الرحلة BA16 المتجهة إلى سنغافورة.
ووفقًا لتلفزيون "9 نيوز" الأسترالي، شهدت الطائرة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر خللًا فنيًا دفع قائدها إلى إطلاق نداء استغاثة، قائلاً: "نصبح مستقرين على المدرج 34L، وسيتعين علينا التوقف لمدة دقيقة على الأقل بعد الهبوط".
وأكد متحدث باسم مطار سيدني أن "الطائرة هبطت بسلام، وغادر جميع الركاب دون إصابات"، مضيفًا أن "العمليات في المطار لم تتأثر".
وذكرت الخطوط الجوية البريطانية أن العودة كانت "إجراءً احترازيًا بعد تقارير عن مشكلة فنية"، مشيرةً إلى جهودها في إعادة تنظيم الرحلات. واستقبلت فرق الطوارئ والإطفاء الطائرة وفق الإجراءات المعتمدة، حيث بقيت على المدرج قبل سحبها إلى البوابة. ولا تزال الفرق الفنية تعمل على فحص أسباب العطل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.