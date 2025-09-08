أطلقت نداء استغاثة.. هبوط اضطراري لطائرة بريطانية في أستراليا

وذكرت الخطوط الجوية البريطانية أن العودة كانت "إجراءً احترازيًا بعد تقارير عن مشكلة فنية"، مشيرةً إلى جهودها في إعادة تنظيم الرحلات. واستقبلت فرق الطوارئ والإطفاء الطائرة وفق الإجراءات المعتمدة، حيث بقيت على المدرج قبل سحبها إلى البوابة. ولا تزال الفرق الفنية تعمل على فحص أسباب العطل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.