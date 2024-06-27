في مواجهة موجات الحر.. الخبراء: 5 نباتات منزلية تُخَفف الحرارة داخل المنزل

وتقول جولي باودن ديفيس، خبيرة النباتات المنزلية: "يحتاج الذلب إلى القليل جدًّا من الماء، وينمو جيدًا في الضوء المتوسط، فاحرص على عدم الإفراط في ري هذا النبات، حتى لا يتحول إلى اللون الأصفر".