في مواجهة موجات الحر.. الخبراء: 5 نباتات منزلية تُخَفف الحرارة داخل المنزل

في ظل الصيف وموجات الحر القاسية، ينصح الخبراء باستخدام خمسة أنواع من النباتات المنزلية، كحلّ طبيعي لتخفيف الحرارة داخل المنزل.
وحسب موقع "هومز آند جاردنز"، يقول الخبراء إن بعض النباتات المنزلية يمكن أن تساعد في تبريد الهواء المحيط بها من خلال عملية النتح؛ "وهو العملية التي يتم من خلالها سحب الماء من جذور النبات ثم تبخره من أوراقه وسيقانه وأزهاره إلى الهواء المحيط".
وينقل الموقع عن خبير النباتات أوتم يانوس: "أن تلطيف الهواء يرجع إلى حاجة النبات إلى الوصول إلى ثاني أكسيد الكربون من أجل عملية التمثيل الضوئي وتبريد نفسه عن طريق خفض درجات حرارة الأوراق من خلال إطلاق بخار الماء".
ويقدم الخبراء خمسة من أفضل النباتات المنزلية التي تعمل على تبريد الهواء، والتي قد ترغب في وضعها بمنزلك مع استمرار الحرارة الشديدة، وهي:
ليس من المستغرب أن يكون نبات الذلب هو الحل لنوم أفضل، لما له من خصائص مثل تنقية الهواء وتبريده.
يقول "أوتم": "إن نبات الذلب معروف يطلق الأكسجين في الليل ويصفي السموم؛ مما يجعله نباتًا رائعًا لغرفة النوم".
وتقول جولي باودن ديفيس، خبيرة النباتات المنزلية: "يحتاج الذلب إلى القليل جدًّا من الماء، وينمو جيدًا في الضوء المتوسط، فاحرص على عدم الإفراط في ري هذا النبات، حتى لا يتحول إلى اللون الأصفر".
وعلى غرار الذلب، يعتبر الصبار أيضًا من النباتات العصارية التي يمكن أن تساعد في تبريد الهواء المحيط.
وتقول خبيرة النباتات ديان كوثي: "صبار الأوليفيرا من النباتات الصحراوية، التي تتكيف مع البيئة بإغلاق مسامها أثناء النهار لمنع فقدان الرطوبة خلال الجزء الأكثر حرارة من اليوم، وبدلًا من ذلك، فإنها تمتص الماء نهارًا وتُفرزه في الليل، لذلك هو رائع في تلطيف الحرارة خلال ليالي الصيف.
وللحفاظ على صبار الأوليفيرا، عليك أن ترويه بشكل صحيح وتمنحه الضوء الساطع؛ لكن قد يؤدي الري غير الصحيح أو قلة الضوء إلى تحول نبات الصبار إلى اللون البني.
ليست النباتات العصارية الصحراوية هي النوع الوحيد الذي يبرد الهواء؛ حيث إن السرخس المنزلي فعال بنفس القدر، ويمكن لأوراق السرخس الكثيفة أن تنتج المزيد من الماء على أسطحها والذي يتبخر بعد ذلك في الهواء.
تقول خبيرة النباتات جولي بادوين ديفيز: "السرخس نبات جيد لتبريد الهواء؛ لكنه يعاني في المنازل منخفضة الرطوبة؛ مما سيؤدي إلى سقوط الأوراق، وتحول السرخس إلى اللون البني؛ لذلك قد تكون فكرة جيدة زيادة نسبة الرطوبة لهذه النباتات الداخلية ووضعها بمكان به ضوء ساطع".
إذا كانت النباتات المنزلية المزهرة هي الشيء الذي تفضله؛ فإن اختيار زنبق السلام هذا الصيف يمكن أن يكون طريقة رائعة للحفاظ على برودة ديكوراتك الداخلية؛ حيث تحتوي هذه النباتات الجميلة على أوراق شجر فاتنة يمكن أن تساعد في النتح والتبخر.
يقول "أوتم": "تتميز زنابق السلام بأزهار بيضاء أنيقة وأوراق خضراء لامعة، وهي لا تعزز جماليات الغرفة فحسب؛ بل تعمل أيضًا كمرطب طبيعي؛ مما يساعد في النهاية على تبريد الهواء وتحسين جودة الهواء".
وتزدهر هذه النباتات لعدة أشهر في كل مرة، لكن تأكد من تقليم زنبق السلام بعد الإزهار لتشجيع عودة الإزهار.. يمكنك أيضًا تسميد النبات لتشجيع النمو واستمراره لفترة أطول.
لمحبي النباتات المنزلية المتنوعة، قد يكون الأجلونيما الحل الأمثل للحفاظ على درجات الحرارة منخفضة في المنزل هذا الصيف، ويتميز هذا النبات ببنية مورقة بألوان مختلفة تضمن مظهرًا مميزًا في المنزل.
يقول "أوتم": "من السهل العناية بالأجلونيما، فهي لا تحتاج إضاءة شديدة؛ مما يجعلها مثالية لتبريد المنزل، لكن الري غير الصحيح قد يؤدي إلى اصفرار الأوراق".
يقول الخبراء: إذا أردت تلطيف الهواء في منزلك خلال عملية النتح؛ فإنك ستحتاج إلى كمية كبيرة من النباتات المنزلية، تقول "كوثي": "يجب أن تعيش بين الكثير من النباتات حتى تشعر بتأثير النتح. كل نتح في نبات صغير يؤثر فقط على المنطقة المحيطة بالنبات مباشرة.. فإذا كنت ترغب في إنشاء نظام تبريد فعال باستخدام النباتات المنزلية، فمن الجيد إنشاء غابة داخلية تحتوي على محطات تبريد الهواء الأكثر كفاءة".