بعد "فيديو الفقع".. مطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في مقابر الكويت

وتعليقًا على المقطع الذي ظهر فيه شخص يجمع الفقع من بين القبور ومن فوقها، أكد العوضي أن "هذا العمل يُعد انتهاكًا لحرمة المقابر، ونبشًا للقبور.. وقد خاطبنا جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم التساهل في ذلك".