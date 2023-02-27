بعد "فيديو الفقع".. مطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في مقابر الكويت
دعا مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، إلى ضرورة الإسراع في وضع نقاط أمنية وصحية في جميع مقابر البلاد، وتثبيت كاميرات مراقبة على البوابات والمداخل والمخارج.
وحسب وسائل إعلام كويتية، تأتي هذه المطالبات بعد انتشار مقطع مصور يُظهر شخصًا يحفر بين القبور بحثًا عن الكمأة (الفقع)، التي يكون موسمها في مثل هذا الوقت من السنة وتُباع ثمارها بأسعار غالية.
وحسب صحيفة "الراي" المحلية، أكد "العوضي" ضرورة منح مفتشي إدارة الجنائز في البلدية صفة الضبطية القضائية؛ لتمكنهم من تحرير المخالفات بشكل فوري لكل من يخالف لائحة الجنائز.
ولفت إلى أن "دوريات المرور تواجدت في المقابر لفترة وجيزة سابقًا لتنظيم السير، ومن ثم اختفت؛ وهذا الأمر له انعكاسات سلبية، لا سيما أن المقابر تستقبل يوميًّا الآلاف من الزوار؛ وهو ما يحتاج لمتابعة ورقابة وتنظيم".
وتعليقًا على المقطع الذي ظهر فيه شخص يجمع الفقع من بين القبور ومن فوقها، أكد العوضي أن "هذا العمل يُعد انتهاكًا لحرمة المقابر، ونبشًا للقبور.. وقد خاطبنا جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم التساهل في ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من لائحة تنظيم المقابر في الكويت تنص على أنه "لا يجوز استغلال المقابر في غير المخصص لها".
وتشير المادة 8 إلى أن "حرمة الميت مصونة أثناء غسله وتكفينه ودفنه"؛ فيما لا تقل قيمة الغرامة على من يخالف تلك المواد عن 2000 دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار؛ أي أكثر من 16 ألف دولار أمريكي.