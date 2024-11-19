"مشكلة" في الطيران البريطاني تزعج المسافرين

وأشارت التقارير في وقت سابق إلى أن العديد من رحلات "بريتيش إيروايز" قد تم إيقافها بعد أن تعرضت الشركة لفشل في النظام المعلوماتي؛ بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).