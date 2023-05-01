أول حادث من نوعه بغزة.. عضة أسد تقتل طفلاً بحديقة خان يونس

وتفصيلاً، قال شاهد عيان لـ"فرانس برس": "إن الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة، ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه؛ فعضته لبؤة من رأسه، ثم جاء رجال الأمن، وسحبوا الطفل وهو ينزف دمًا من رأسه، ونُقل للمستشفى".