أول حادث من نوعه بغزة.. عضة أسد تقتل طفلاً بحديقة خان يونس

لفظ طفل، يبلغ من العمر 6 أعوام، أنفاسه الأخيرة اليوم الاثنين؛ وذلك بعد أن عضه أسد في حديقة حيوانات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر أمنية وطبية.
وتفصيلاً، قال شاهد عيان لـ"فرانس برس": "إن الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة، ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه؛ فعضته لبؤة من رأسه، ثم جاء رجال الأمن، وسحبوا الطفل وهو ينزف دمًا من رأسه، ونُقل للمستشفى".
وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في قطاع غزة، حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.
وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان: "إن الطفل تسلَّق سور الحماية المحيط بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته"؛ فتعرَّض للعض، ثم توفي بعدها. مضيفًا بأن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقال مصدر طبي إن الطفل المتوفَّى هو "حمادة نضال أقطيط (6 أعوام)، وقد نُقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس"، حيث فارق الحياة.
ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية، التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات. علمًا بأن الشرطة أغلقت المدينة بعد الحادث.
ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضم عددًا من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.