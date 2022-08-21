حالة المصاب "حرجة".. جدري القردة يظهر في دولة جديدة

ويُحذر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكل وصمة، من جهة، لحيوانات القرود التي تلعب دورًا صغيرًا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبًا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.