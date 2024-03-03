زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة ماكواري النائية بجنوب المحيط الهادي

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادي، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وفي التفاصيل، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع، يوم الأحد، عند الساعة 16,16 بتوقيت غرينتش كان تحت الماء قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة ماكواري على بعد نحو 1500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وتقع جزيرة ماكواري التابعة لأستراليا والبالغة مساحتها 128 كيلومترًا مربعًا في منتصف الطريق تقريبًا بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية. ولا سكان دائمين فيها لكن فيها محطة أسترالية تابعة لوزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه.
وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي في بيان إن "لا تهديد بحدوث تسونامي" بعد الزلزال، وفقًا للعربية نت.
وتقع جزيرة ماكواري بالقرب من منطقة حزام النار الزلزالي، حيث تشهد منطقة حزام النار نشاطًا تكتونيًا مكثفًا يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.