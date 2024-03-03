زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة ماكواري النائية بجنوب المحيط الهادي

وفي التفاصيل، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع، يوم الأحد، عند الساعة 16,16 بتوقيت غرينتش كان تحت الماء قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة ماكواري على بعد نحو 1500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وعلى عمق عشرة كيلومترات.