تضم رائد الفضاء الإماراتي.. "ناسا" ترجئ "Crew 6" بعد لحظات من العد العكسي

مهمة طويلة المدى

وتحت عنوان "طموح زايد"، كان من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب؛ وذلك في الساعة 10:45 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ غير أن العد العكسي توقف؛ الأمر الذي اضطر وكالة ناسا لتأجيل العملية دون أن تحدد موعدًا جديدًا لها.