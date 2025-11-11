انطلاق مبادرة التطوع الاحترافي في جدة خلال مؤتمر الحج والعمرة 2025

وشهدت المبادرة في يومها الأول، مشاركة قيادات من وزارة الحج والعمرة، وكذلك

مشاركة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الأستاذ أحمد

السويلم، إلى جانب قيادات من المركز، ومتطوعين خبراء.

ويقدّم المشاركون خبراتهم عبر جلسات تفاعلية تركّز على تبادل الدروس المستفادة

وتقديم حلول عملية، مع إتاحة المجال للمشاركين لطرح استفساراتهم والحصول

على إجابات مباشرة، بما يعزز جودة التجربة المعرفية ويرفع من كفاءة الأداء

المؤسسي للمنظمات.

وتشمل المبادرة عدداً من المجالات المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، أبرزها:

إثراء تجربة الضيوف عبر منظمات القطاع غير الربحي، تطوير الاستراتيجيات

ونماذج الأعمال، الاستدامة المالية وخلق فرص استثمارية، تعزيز القدرات

المؤسسية والبشرية، التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق

المؤشرات والمستهدفات الوطنية للقطاع غير الربحي.