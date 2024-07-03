"لمرة واحدة في العمر".. سماء الأرض تستضيف حدثًا كونيًّا نادرًا خلال أيام

وعلى الرغم من أن من الصعب التنبؤ بدقة بالتاريخ المحدد لظهور النجم T Coronae Borealis، أو كما يُعرف أيضًا باسم "T CrB"، في سماء الليل؛ إلا أن علماء الفلك يقولون إنه سيظهر كنجم شديد السطوع يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.