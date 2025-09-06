انقطاع البريد بين أمريكا و88 دولة بعد الرسوم الجمركية الجديدة.. وتعطل أكثر من 80% من الخدمة

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، السبت، أن خدمات البريد مع الولايات المتحدة تعطلت بشكل كلي أو جزئي في 88 دولة، عقب قرار واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية أوقف اتفاقية "دي مينيميس" التي استمرت لعقود.
وقال المدير العام للاتحاد، ماساهيكو ميتوكي، في بيان، إن المنظمة تعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة".
ووفق ما نقلته سكاي نيوز عربية، فإن التوقفات جاءت ردًا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في يوليو، بإلغاء اتفاقية "دي مينيميس"، التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى أميركا من دون رسوم جمركية.
وبحسب إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فقد بلغت قيمة شحنات "دي مينيميس" الواردة إلى الولايات المتحدة عام 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار.
وأشار الاتحاد البريدي، وهو وكالة أممية تضم 192 دولة، إلى أن هذه التغييرات "تتطلب تعديلات تشغيلية كبيرة من مشغلي البريد حول العالم".
ومن أبرز الدول التي أوقفت أو قيدت شحن الطرود إلى الولايات المتحدة: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، النرويج، بولندا، البرتغال، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، وتايلاند.