انقطاع البريد بين أمريكا و88 دولة بعد الرسوم الجمركية الجديدة.. وتعطل أكثر من 80% من الخدمة

ومن أبرز الدول التي أوقفت أو قيدت شحن الطرود إلى الولايات المتحدة: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، النرويج، بولندا، البرتغال، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، وتايلاند.