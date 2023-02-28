تنبأ بزلزال ضخم بالتزامن مع ظاهرة فلكية في دول عربية: الهولندي يثير الجدل.. فما مدى علمية تنبؤاته؟

وقد سبقه فيها جون جريبين وستيفن بلاجمان حينما توقعا في كتابهما "تأثير المشتري" عام 1974، أن محاذاة كواكب النظام الشمسي ستخلق عددًا من الكوارث، بما في ذلك زلزال كبير في صدع سان أندرياس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في العاشر من مارس من عام 1982، وأصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا، لكن لم تحدث الكوارث المتوقَّعة.