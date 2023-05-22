فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أنثى حمار بعد فقد صغيرها

"تبكي كما تبكي كل أم فقدت صغيرها"، حيث كشف فيديو عن لحظة مؤلمة لأنثى حمار وهي تصرخ وتنهق مذهولة لفقد صغيرها الذي سرقه لص من مزرعة في مقاطعة هَامبْشير جنوبي إنجلترا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الاثنين الماضي، في مزرعة "ميلرز أرك" بهَامبْشير، حين سرق لص الصغير "بيبي مون" من المزرعة.