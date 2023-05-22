فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أنثى حمار بعد فقد صغيرها
"تبكي كما تبكي كل أم فقدت صغيرها"، حيث كشف فيديو عن لحظة مؤلمة لأنثى حمار وهي تصرخ وتنهق مذهولة لفقد صغيرها الذي سرقه لص من مزرعة في مقاطعة هَامبْشير جنوبي إنجلترا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الاثنين الماضي، في مزرعة "ميلرز أرك" بهَامبْشير، حين سرق لص الصغير "بيبي مون" من المزرعة.
وقالت إليزابيث ميلر، مالكة المزرعة، إنها أدركت أن الصغير مفقود عندما ذهبت لإحضار جميع الأمهات والصغار من الحقل في المساء.
وقالت "ميلر": "إن نفسية الأم (أسترا) مدمرة تمامًا، فهي مرهقة، تدور حول سياج المزرعة بلا توقف، وتصرخ وتنهق ألمًا على صغيرها".
ولما رأت "ميلر" قادمة جرت نحوها صارخة كما ظهر في هذا الفيديو المؤلم الذي التقطته ميلر، جرت نحوها وهي تهز ذيلها لرؤية صاحبة المزرعة أو الأمل في عودة الصغير، وكانت تستنجد بها أو تسألها عن صغيرها.
وتضيف "ميلر": "إن الأم لا تعرف ماذا تفعل بنفسها، فكل غرائزها الطبيعية مركزة في العثور على الصغير."
وحسب "الديلي ميل" أعلنت "ميلر" عن تقديم مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني مقابل إعادة الصغير بأمان.
كما دشن المدافعون عن حقوق الحيوانات حملة دعت إلى لمّ شمل الصغير البالغ من العمر شهرين مع أمه "أسترا".
فيما بدأت شرطة المقاطعة بالبحث عن الحيوان المفقود، وسط ارتفاع في معدلات جرائم سرقة الحيوانات في إنجلترا.