"اليونيسيف": تزايد درجات الحرارة يهدد صحة الحوامل و466 مليون طفل حول العالم

ووفقًا لتحليل "اليونيسيف"، يواجه الأطفال في 16 دولة، أكثر من 30 يومًا إضافيًّا من الحر الشديد سنويًّا مقارنة بالستينيات.. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، ارتفع عدد أيام الحر الشديد من 110 أيام في الستينيات إلى 165 يومًا في العقد الحالي.