بقعة شمسية عملاقة تهدد الأرض بـ"صمت لاسلكي" إذا انفجرت

ويبلغ عرض البقعة الشمسية ما يزيد على 6100 ميل (نحو 100 ألف كم)، ويبدو أن العلماء ليسوا متأكدين مما إذا كانت AR3055 نمت إلى حجمها الحالي من بقعة موجودة بالفعل، أو تطورت سريعًا من تلقاء نفسها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لموقع SpaceWeather.com، الذي شارك أيضا الصور المتحركة للبقعة الشمسية، التي تضم العشرات من النوى الدوامة للطاقة المغناطيسية.