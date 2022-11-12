دراسة جديدة.. رصد جزيئات من البلاستيك في لبن الأمهات

"هل هناك بديل لأكياس النايلون؟ لا يوجد".
هكذا يقول أحد المشاركين في استطلاع رأي لـ "بي بي سي" في شوارع الكويت والقاهرة، وهو رأي يشاركه فيه كثيرون.
ربما يكون هؤلاء محقين، وهم يرون أن البلاستيك مفروض عليهم في حياتهم اليومية من الأكياس إلى الزجاجات والعبوات البلاستيكية، فلماذا يتعين علينا التفكير في التخلص من البلاستيك؟ أو لماذا يصبح أي كيس أو قنينة من البلاستيك أمراً خطيراً على حياتنا؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في بعض الإحصائيات:
• يُنتَج 5 تريليونات كيس بلاستيك في السنة الواحدة وفقاً لإحصاء قامت به شركة فاكتوري دايركت. ويلزم الكيس الواحد 1000 عام ليتحلل.
• في الدقيقة الواحدة يستخدم البشر أكثر من مليون قنينة بلاستيكية، وتتم إعادة تدوير 10 في المئة فقط من تلك الزجاجات.
• أما في المجمل، فيتم انتاج 380 طناً من البلاستيك سنوياً، وفقاً لإحصاء أجرته منظمة بلاستيك أوشن. حتى الآن تم إنتاج 9 مليارات طن من البلاستيك، وهو رقم يشابه تقريباً وزن كل البشر الذين مشوا الأرض حتى الآن.
• يستغرق البلاستيك آلاف الأعوام ليتحلل، معنى ذلك أن كل قطعة بلاستيك لا تزال موجودة على سطح الأرض منذ اختراعه قبل 122 عاماً فقط.
لكن البلاستيك ليس فقط في كل مكان حولنا، فهو يتسلل إلى أجسامنا، حسب دراسة جديدة لجامعة بوليتكنيكا ديلي ماركي الإيطالية.
أثبتت الدارسة التي نشرت نتائجها بمجلة بوليمرز، وجود جزيئات صغيرة من البلاستيك في لبن الأمهات.
وأوضحت عيّنات لبن من 34 أماً بعد أسبوع من الولادة أن البلاستيك في 75 بالمئة منها.
وأثبتت دراسات أخرى أن جزيئات البلاستيك تتسبّب في موت الخلايا البشرية ومن أحد أسباب الإصابة بمرض السرطان، بينما يتم إجراء دراسات أخرى عن مدى إمكانية وصول هذه الجزيئات إلى المخ إثر ذلك.