دراسة جديدة.. رصد جزيئات من البلاستيك في لبن الأمهات

ربما يكون هؤلاء محقين، وهم يرون أن البلاستيك مفروض عليهم في حياتهم اليومية من الأكياس إلى الزجاجات والعبوات البلاستيكية، فلماذا يتعين علينا التفكير في التخلص من البلاستيك؟ أو لماذا يصبح أي كيس أو قنينة من البلاستيك أمراً خطيراً على حياتنا؟