ترامب يعود لحلبات المصارعة.. شاهد ما فعله مقاتل عقب الفوز بالنزال

أظهر مقطع فيديو المقاتلَ الجنوب إفريقي دريكوس دو بليسيس وهو يقفز من قفص النزال لمصافحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ وذلك بعد فوزه على الأسترالي روبرت ويتاكر ببطولة UFC للفنون القتالية المختلطة.
وتَمَكن "دو بليسيس" من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيجاس، حسب ما ذكره موقع "توك سبورت" الرياضي.
ويعتبر فوز "دو بليسيس"، البالغ من العمر 29 عامًا، العشرين خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة حتى الآن مقابل هزيمتين.
وكان ترامب حاضرًا في النزال بصفته ضيفًا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية UFC 290.
جدير بالذكر، أن ترامب كانت له علاقة متقطعة مع الترويج لمصارعة المحترفين منذ أواخر الثمانينيات، حين عمل لفترة بالإعلام الرياضي، المصارعة.