بالفيديو.. لحظة تعرض سيارة نائبة الرئيس الأمريكي لحادث في واشنطن

تشيتل، وهي ثاني امرأة تقود الخدمة السرية، تعمل منذ شهر بعد أن عيّنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مديرة جديدة في أواخر أغسطس، قد "أسرّت" لأحد المقربين منها، بأنها منزعجة من عدم دقة التنبيه المتعلق بحادث هاريس؛ وفقًا لمسؤول في الخدمة السرية تَحَدّث بشرط عدم الكشف عن هويته.