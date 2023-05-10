لجنة برلمانية : 9 أفراد من عائلة بايدن حصلوا على ملايين الدولارات بطرق مشبوهة

وفي مذكرة من 36 صفحة صدرت يوم الأربعاء، كشفت اللجنة أن الأموال تدفقت في البداية من الكيانات الأجنبية إلى ما لا يقل عن 20 شركة، معظمها كانت شركات ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها بينما كان جو بايدن نائب الرئيس باراك أوباما ويديرها أصدقاء هانتر التجاريون. ثم تم صرف الأموال بمبالغ أصغر لأفراد الأسرة الآخرين.