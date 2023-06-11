بالفيديو.. انهيار طريق سريع رئيسي بعد اندلاع حريق في فيلادلفيا الأمريكية

أكدت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية أن قسمًا من طريق "آي-95" السريع، وهو من أهم الطرق وأكثرها استخدامًا في شرق البلاد، انهار اليوم الأحد بعد اندلاع حريق، من دون التسبب بوقوع ضحايا -على ما يبدو- وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".