متاعب "ترامب" لا تنتهي.. قرار قضائي بمنعه من الحديث عن المدعين وموظفي المحكمة

وتم اتهام ترامب بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2020 في جهد منسق، أدى إلى الهجوم العنيف لأنصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول. وهو متهم أيضًا بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين من حقوقهم، من خلال ادعاءاته الكاذبة بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.