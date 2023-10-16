متاعب "ترامب" لا تنتهي.. قرار قضائي بمنعه من الحديث عن المدعين وموظفي المحكمة

منعت القاضية "تانيا تشوتكان"، المكلفة بمحاكمة دونالد ترامب بتهمة محاولات مفترضة لتغيير نتائج انتخابات 2020، الرئيس الأميركي السابق من الادلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.
وتفصيلاً، وافقت القاضية تشوتكان جزئيًّا على طلب المدعي الخاص جاك سميث، الذي كان بدوره هدفًا لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب، الذي يصفه بشكل منهجي بأنه "مجنون".
وفي المقابل، رفضت "تشوتكان" طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن، بما يشمل وزارة العدل، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وكان ترامب قد وصف تشوتكان في تعليقات عامة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فاسدة"، ومكتب سميث، القاضي الكاره لترامب، بأنه "فريق من البلطجية"، وواشنطن بأنها مدينة "قذرة ومليئة بالجريمة"، وسكانها "مناهضون لترامب بأكثر من نسبة 95 في المئة".
وتم اتهام ترامب بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2020 في جهد منسق، أدى إلى الهجوم العنيف لأنصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول. وهو متهم أيضًا بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين من حقوقهم، من خلال ادعاءاته الكاذبة بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.
وحددت تشوتكان 4 مارس 2024 موعدًا لبدء المحاكمة، وهو ما قد يتعارض مع حملة ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي السنة المقبلة.