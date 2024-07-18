شاهد.. طبيب أمريكي: ترامب بحاجة إلى جراحة التجميل لإصلاح أذنه المتضررة من الرصاص

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن الدكتور دينيس داس، جراح التجميل المعتمد في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، أن ترامب سيضطر إلى الخضوع لعملية جراحية لإصلاح أذنه المكسورة، والتي كانت مغطاة بالضمادات عندما ظهر يوم الاثنين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.