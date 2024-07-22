مسلح يقتحم دارًا للمسنين في كرواتيا ويقتل 5 أشخاص بسلاحه الناري

اقتحم مسلح إحدى دور رعاية المسنين في كرواتيا وأطلق النار على نزلائها؛ مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.
ووفق محطة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية HRT، فقد دخل رجل يحمل سلاحًا ناريًّا منزلًا خاصًّا للمسنين في بلدة داروفار، على بُعد حوالى 75 ميلًا شرق العاصمة زغرب، وأطلق النار على الأشخاص داخله.
وأدت الجريمة إلى أن لَقِيَ خمسة من الضحايا مصرعهم على الفور؛ فيما لا يزال هناك عدد غير محدد من المصابين.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن بعض المصابين ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية.
وقد هرب منفذ الجريمة من المكان، قبل أن يتم توقيفه بعد ذلك بالقرب من مقهى، وتتواصل التحقيقات؛ فيما لم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد روعنا مقتل خمسة أشخاص في دار المسنين في داروفار. ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونأمل في شفاء الجرحى. وأتوقع من الجهات المختصة أن تحدد كافة ملابسات الجريمة البشعة".