مسلح يقتحم دارًا للمسنين في كرواتيا ويقتل 5 أشخاص بسلاحه الناري

ووفق محطة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية HRT، فقد دخل رجل يحمل سلاحًا ناريًّا منزلًا خاصًّا للمسنين في بلدة داروفار، على بُعد حوالى 75 ميلًا شرق العاصمة زغرب، وأطلق النار على الأشخاص داخله.