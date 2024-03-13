يختطف ابنة جاره بعد فشله في استرداد أمواله التي اقترضها منه

وفي أثناء التحقيق كشف المتهم أنه اختطف الفتاة؛ لأنه كان في أمسّ الحاجة إلى المال، وذكر كذلك أنه أعطى مبلغ 5000 روبية لوالد الفتاة قبل شهر، لكنه لم يعده، فأقدم على خطف الطفلة، في محاولةٍ لاستعادة أمواله.