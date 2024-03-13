يختطف ابنة جاره بعد فشله في استرداد أمواله التي اقترضها منه

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجلٍ بتهمة اختطاف ابنة جاره ذات السبع سنوات؛ في محاولةٍ لاستعادة مبلغ 5000 روبية كان قد أقرضها لوالد الطفلة قبل شهر.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، اختطف المتهم البالغ من العمر 45 عاماً الطفلة بعد ظهر يوم الخميس الماضي، إلا أنه تمّ اعتقاله في وقتٍ متأخرٍ من ليلة الجمعة.
وقال ضابط كبير في الشرطة، إن الفتاة لم تُصب بأذى عندما تم القبض على المتهم وجارٍ التحقيق معه.
ووفق صحيفة البيان الإماراتية، كانت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات تلعب خارج منزلها عندما استدرجها المتهم إلى محطة سكة حديد غازي أباد، وبما أن الفتاة عرفت جارها المتهم فلم تشك في أي شيءٍ وتبعته، وبعد وصوله إلى محطة السكة الحديد اتصل المتهم بوالد الفتاة وطلب سداد مبلغ الـ 5000 روبية مقابل إعادة ابنته.
بعد فترة وجيزة من تلقي المكالمة هرع والد الفتاة إلى مركز الشرطة القريب من منزله وقدّم بلاغاً ضدّ المتهم، ومن ثم بدأ رجال الشرطة التحقيق بالقضية.
وكشف الضابط المعني بالتحقيق في القضية، أن المتهم بادر بإعادة الفتاة إلى محطة سكة حديد غازي أباد، حيث تمّ القبض عليه.
وفي أثناء التحقيق كشف المتهم أنه اختطف الفتاة؛ لأنه كان في أمسّ الحاجة إلى المال، وذكر كذلك أنه أعطى مبلغ 5000 روبية لوالد الفتاة قبل شهر، لكنه لم يعده، فأقدم على خطف الطفلة، في محاولةٍ لاستعادة أمواله.