مداهمة مزورة ومحضر ورواتب .. مدير مالي بالإمارات يختلس 11 مليون درهم ويفر لبلاده

وأوضحت الصحيفة أن القضية بدأت عندما تسلّم أحد مُلاك المؤسسة في مايو الماضي رسالة وبعض المستندات (تبيّن أنها مزيّفة فيما بعد)، تفيد بتعرُّض مقر الشركة للمداهمة من قِبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدّر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة التي تقع تحت مسؤولية المدير المالي ومن ثم إبعاده إدارياً.