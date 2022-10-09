بعد 8 أشهر على الفيديو الشهير.. القبض على زوج "عروس الإسماعيلية" في مصر

وأثارت فيديوهات للعروس وزوجها تعليقات غاضبة من رواد مواقع التواصل؛ خاصة بعدما ظهر العريس في مقطع مصور مع وسائل إعلام محلية وهو يتحدث عن الاعتداء؛ معتبرًا أنه أمر "عادي" أن يضرب بنت عمه وزوجته، وأن هذا الأمر ليس بجديد، وأنها حتى لو لم تكن "زوجته" فهي "ابنة عمه أيضًا" ولهذا يحق له ضربها؛ بحسب قوله.