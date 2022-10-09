بعد 8 أشهر على الفيديو الشهير.. القبض على زوج "عروس الإسماعيلية" في مصر

قالت صحف محلية مصرية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على زوج "عروس الإسماعيلية"، بعد شكوى تقدمت بها تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح؛ وذلك بعد ثمانية أشهر من تداول الفيديو الشهير للعروس وهي تتعرض للضرب في الشارع بملابس الزفاف.
وحسب صحيفة "المصري اليوم"؛ فبعد ثمانية أشهر من الزواج، اشتكت الزوجة الشابة التي عُرفت باسم "عروس الإسماعيلية"، من قيام زوجها بضربها بشكل متكرر واحتجازها في المنزل.
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وفي فبراير الماضي ظهرت العروس في مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تتلقى الضرب واللكمات من عريسها في الشارع أثناء الزفاف؛ في واقعة أثارت الجدل حينها في مصر.
وبعد العنف الذي تعرضت له العروس حينها، ظهرت في مقطع فيديو آخر مع زوجها، لتؤكد أنهما على وفاق وقد تجاوزا الخلافات.
وأثارت فيديوهات للعروس وزوجها تعليقات غاضبة من رواد مواقع التواصل؛ خاصة بعدما ظهر العريس في مقطع مصور مع وسائل إعلام محلية وهو يتحدث عن الاعتداء؛ معتبرًا أنه أمر "عادي" أن يضرب بنت عمه وزوجته، وأن هذا الأمر ليس بجديد، وأنها حتى لو لم تكن "زوجته" فهي "ابنة عمه أيضًا" ولهذا يحق له ضربها؛ بحسب قوله.
وقالت العروس حينها "إنها تحب زوجها.. وإن المشكلة فيها لأنها عصبية بشكل كبير".