من بينها أعمال لدافنشي ومايكل أنجلو.. مواطنة روسية تترك للرئيس بوتين ثروة تقدَّر بملياري دولار

وقد ورثت "موليفا" هذه المجموعة الضخمة من الأعمال الفنية بعد وفاة زوجها، بما في ذلك 200 لوحة من أعمال أساتذة الفن القدامى، وهي المجموعة التي تبرعت بها لرئيس بلادها.