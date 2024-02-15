من بينها أعمال لدافنشي ومايكل أنجلو.. مواطنة روسية تترك للرئيس بوتين ثروة تقدَّر بملياري دولار

توفيت في موسكو قبل أيام الناقدة الفنية نينا موليفا، عن عمر يناهز 99 عامًا، والتي تركت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركة غريبة في وصيتها.
وحسب صحيفة "ذا موسكو تايمز" الإلكترونية، فقد أوصت الناقدة الفنية في وصيتها بـ 200 لوحة تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار للرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت نينا موليفا عضو في اتحاد الكتاب واتحاد الفنانين، وهي مؤلفة دراسات عن الرسامين الروس، ودراسات عن تاريخ الفن الروسي والأجنبي، وكتب عن العمارة الروسية القديمة وموسكو القديمة.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مسؤولي وزارة الثقافة الروسية أمس الأربعاء: "موليفا تمتلك مجموعة تضم أكثر من 1000 لوحة ومنحوتة وأعمال فنية أخرى بما في ذلك أعمال لفنانين مثل دافنشي ورامبرانت وتيتيان ومايكل أنجلو".
وقد ورثت "موليفا" هذه المجموعة الضخمة من الأعمال الفنية بعد وفاة زوجها، بما في ذلك 200 لوحة من أعمال أساتذة الفن القدامى، وهي المجموعة التي تبرعت بها لرئيس بلادها.
وبيعت لوحة لبوتين، في عام 2009 عندما كان رئيساً للوزراء، بأكثر من مليون دولار في مزاد خيري أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.