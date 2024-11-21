ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا

وأظهرت مَشاهد تلفزيونية حية، الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شق أفقي. وهذا هو الثوران السابع في هذه المنطقة منذ ديسمبر الماضي، ويعود آخرها إلى نهاية أغسطس الماضي، وحصل في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها، ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس أي ثوران بركاني طوال ثمانية قرون حتى مارس 2021.